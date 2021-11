Havlíček nevyloučil další zpřísnění

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že povinné očkování některých profesí a věkových skupin je nevyhnutelné. Platit by mělo od 1. února 2022. Debata se nyní vede podle Havlíčka o tom, zda by mělo být povinné očkování pro lidi od 60 let, nebo od 50 let.