Hamáček: Žáci se vrátí do škol, až bude denní přírůstek nanejvýš 3000

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by se měl návrat žáků do školních lavic uskutečnit až ve chvíli, kdy bude denní přírůstek nově nakažených mezi 2 500 až 3000. Zdůraznil však, že se jedná o jeho soukromý názor, a zároveň se vyhnul bližšímu odhadu, kdy by se k tomuto číslu mohla ČR přiblížit.