Hamáček: Neříkal jsem, že za tři týdny tu bude ráj. Rozvolnit teď je sebevražda

Hamáček však trvá na tom, že rozvolnění v tuto chvíli není možné. „Ve chvíli, kdy se epidemie otočila a začíná klesat a současně vidíme plné JIPky, je jasné, že to takhle nesmí skončit a není to cíl. Jsme skoro v cílové rovině, tak přece se nestřelíme do hlavy. Spoléhám na to, že to lidi nechtějí ztížit těm zdravotníkům a prostě to ještě chvíli vydrží,” prohlásil Hamáček.