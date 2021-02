Hamáček: Navrhnu samotestování jako v Rakousku

Za mě se bude velmi blížit tomu rakouskému modelu. Povedeme o tom diskusi s ministerstvem zdravotnictví. Za sebe říkám, abychom to sjednotili na antigenních testech s tím, že PCR testy by se používaly, pouze pokud by ten antigenní byl pozitivní. Tak, jako je to standardní teď, že máte-li pozitivní antigenní test, tak vás posílají na PCR test na přezkoušení. Takový postup budu navrhovat.