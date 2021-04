Hamáček: Na Velikonoce žádná úleva být nemůže

Ano, věřím tomu. Vycházím z toho, že doposud drtivá většina obyvatel ta opatření dodržovala, a patří jim za to obrovský dík. I kvůli tomu, že to dodržovali, tak ta opatření fungují a epidemie klesá, a je šance, že opravdu ulevíme našim zdravotníkům a nemocnice vyprázdníme. Doufám, že když lidé vidí, že to funguje, tak to ještě vydrží, protože nemocnice máme stále plné. Ještě jsme nevyhráli.

Řada lidí i z mého okolí se přesto chystá jet během volna za rodinami mimo své okresy. Zajistí si kvůli tomu z opatrnosti testování. Takže se to bude nejspíš dít. Rozumím, že pokušení je velké. Na druhou stranu byla by škoda udělat chybu, i ve vztahu ke svým nejbližším. Chápu, že se budou snažit ta rizika minimalizovat, používat testy.

Ukazuje se, že například Španělsko ty respirátory teď zavádí povinně celoplošně, protože také vidí, že to funguje. A nechtějí poté, co to vybojovali, to zase promarnit. Pokud celý národ zahodí respirátory, tak máme během měsíce průšvih. Ale já věřím, že se to nestane.