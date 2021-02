Hamáček: Když hejtmani požádají o nový nouzový stav, vyhovíme jim

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pátek připustil, že by vláda mohla vyhlásit nový nouzový stav. Řekl, že by tak mohla učinit, pokud o to požádají hejtmani. Podle moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka (ANO) o to hejtmani kabinet požádají. Vondrák tvrdí, že je to jejich povinnost vyplývající ze zákona.