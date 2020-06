Hamáček: Bylo by čistější udělat z Prymuly ministra

Hamáček uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) se rozhodl Vojtěcha nevyměnit. „Já si myslím, že za celou řadou věcí, které se staly, by výměna byla namístě,” řekl Blesku . Zdravotníkům podle něj za práci v době koronavirové krize odměny zatím vůbec nepřišly, nebo byly nižší, než se slibovalo. „To asi nevypovídá o tom, že je tam všechno v pořádku, je to na odbornosti pana premiéra,” dodal.

Šéf ČSSD také zopakoval, že čistější než dát Prymulovi novou funkci vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví by bylo jmenovat ho namísto Vojtěcha ministrem. „Samozřejmě by bylo čistější udělat výměnu na ministerstvu zdravotnictví a udělat z pana Prymuly ministra. Otázkou je, zda by to chtěl. Pan ministr Vojtěch je zároveň poslancem, tak by byl třeba problém uvnitř jejich klubu,” uvedl.