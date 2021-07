Generál Pavel: Nechci střílet do vzduchu. Na oznámení kandidatury ještě nenastala správná doba

Už delší dobu se spekuluje o tom, že budete kandidovat na prezidenta ve volbách v roce 2023. Přednedávnem jste v jednom z rozhovorů řekl, že si vás můžeme přeřadit z kolonky možného kandidáta do kolonky vážný kandidát, je už načase teda říct, že budete kandidovat na prezidenta?

Já vím, že byste to rád slyšel, ale neuslyšíte ode mě nic jiného než to, že všechno má svůj správný čas. Myslím si, že teď jsme v situaci, kdy většina lidí spíše řeší další podzimní vlnu koronaviru, jestli se dostanou na dovolenou tam, kam chtějí, jestli děti půjdou na podzim do školy. Řeší podzimní volby a prezidentské volby jsou zatím v hledáčku lidí ještě hodně daleko, takže já si myslím, že příští rok asi bude správná doba se o tom začít bavit.

Čekáte třeba na to, kdo se zapojí do boje o Hrad, že byste někoho případně podpořil?

V mém případě to není opravdu o tom, jestli a kdo se zapojí. Já jsem reagoval na to, že bych chtěl něčím ještě přispět. Když vidím tu odezvu u lidí, tak mě to samozřejmě velice motivuje a beru to naprosto zodpovědně. Ale zároveň říkám, že právě proto, že to beru zodpovědně, tak to nechci vystřelit jenom tak do vzduchu dlouho dopředu, protože chci mít jistotu v tom, že mi situace umožní se do toho naplno pustit, a pak bych to také chtěl oznámit v době, kdy na to už budou lidé soustředění a nebudou mít myšlenky někde jinde.

Co bude třeba tím impulzem pro to veřejně říct, zda budete kandidovat?

Já si myslím, že jaro, případně časné léto příštího roku asi už bude vhodná doba. Nemám žádný termín, který bych si sám pevně stanovil. Myslím si a vycházím i ze zkušeností, že kampaně nemají moc velký ohlas, pokud trvají příliš dlouho, protože potom už lidi spíše obtěžují, než aby je nějak motivovaly. Tak půl roku dopředu je rozumná doba.

Máte někoho, koho byste podpořil, pokud byste sám nekandidoval?

Mezi lidmi, o kterých se mluví, jsou samozřejmě lidé, které bych vůbec neměl problém vidět v prezidentské funkci. Ale protože je velice těžké odhadovat, jak nakonec ta soutěž dopadne, komu lidé dají přednost a komu ne, tak nemá smysl se řídit tím, kdo bude nebo nebude kandidovat. To ukáže asi až situace těsně před volbami a možná ještě lépe v prvním kole.

A můžete tedy říct, kdo je pro vás přijatelný a koho byste tedy podpořil?

Z těch lidí, o kterých se hovoří, tak jsou tam lidé, kteří zastávají podobné názory jako já, pokud jde o orientaci České republiky směrem na západ k Evropské unii a k NATO. To jsou lidé, se kterými bych určitě našel styčné body. Jsou to třeba senátor Pavel Fischer či Marek Hilšer. To jsou lidé, kteří určitě vyznávají stejné hodnoty jako já.

Říkal jste, že vlastně nemá cenu dělat kampaň dlouho dopředu. Na své facebookové stránce propagujete své posty, díval jsem se, kolik do toho dáváte peněz, a jsou to obrovské částky. Za poslední tři měsíce vás ta propagace stála přes milion korun, na druhém místě byl předseda ODS Petr Fiala, který dal půl milionu. Proč tedy do propagace dáváte takové částky, když do voleb je daleko?

Nechci se srovnávat s politiky, kteří jsou předsedy politických stran, protože oni zcela jistě nedělají propagaci pouze své osoby, ale jsou propagováni i vlastní stranou, takže ty peníze jsou jiné. Tady ale nejde o propagaci osoby. To, co na sociální sítě dáváme, není propagace mé osoby, ale propagace něčeho. A to něco souvisí především s naší reakcí nebo spíš ne-reakcí na krizi. Bohužel všechno, i to, co se na první pohled zdá naprosto zřejmé, se dnes nedá nikam posunout, alespoň ne z pozice občana, bez toho, že se to stane známým. A to bude tehdy, když se to bude objevovat na sociálních sítích.

Propagace iniciativy směrem ke sběru zkušeností a poučení z covidové krize je sponzorovaná lidmi, kteří jsou známými filantropy, kteří podporují mnoho různých aktivit. Dělají to samozřejmě s tím vědomím, že jim to dává smysl a že jsou ochotni do toho ty prostředky dát.

Takže tu propagaci a činnost iniciativy hradí pouze ta čtveřice podnikatelů, které jste uvedl na webu jako sponzory? Jde například o podnikatele Libora Winklera či zakladatele portálu Livesport Martina Hájka.

Je to přesně tak. Jsou samozřejmě pravidelně informováni o aktivitách naší iniciativy. Je jim jasně deklarováno, na jaké účely půjdou jaké prostředky, a oni s tím souhlasí. Myslím si tedy, že tam není nic, co by mohlo někoho přimět k nějakým spekulacím, protože je to naprosto transparentní činnost.

Doména webu Spolu silnější je registrována v Arizoně přes nějakou americkou firmu, vlastník není vidět. Kdo za tím tedy stojí a drží tu doménu? Když jsme u té transparentnosti, tak ať to posluchači a čtenáři vědí.

Přiznám se, že to je pro mě úplně nová informace. Pokud vím, tak iniciativu jsme založili spolu s několika kolegy, jejichž jména jsou známá. Jestli se nepletu, tak doménu zakládal Radko Hokovský u nás, takže bych se moc divil, kdyby byla registrovaná někde v nějaké cizí zemi.

Na portálu, kde se dají dohledat vlastníci domén, je uvedena americká společnost, která nabízí a prodává domény.

Ty detaily opravdu nemám a neznám, určitě se na to podívám. Ale my si s kolegy dáváme velký pozor na to, abychom si každého, kdo chce přispět na naši aktivitu, případně kdo nám nějak pomáhá, tak abychom si ověřili, že není spojen s žádnou negativní aktivitou.

(Po rozhovoru následně došlo k upřesnění. Doménu zakládal spolupracovník generála Petra Pavla Radko Hokovský. Chybějící údaje o vlastníkovi domény byly způsobeny chybným nastavením ze strany poskytovatele domény. Zástupci Spolu silnější navíc zakoupili balíček na ochranu domény u největšího světového poskytovatele GoDaddy, v jehož rámci nejsou uvedeny údaje o vlastníkovi, ale pouze údaje o společnosti. pozn. red.)

Velmi často je vám i v souvislosti s možnou kandidaturou na prezidenta vyčítáno členství před rokem 89 v komunistické straně. Když jste zveřejňoval své dokumenty z archivu bezpečnostních složek, tak jste říkal, že vaše členství bylo v té době způsobeno mladickou naivitou a že jste svými rozhodnutími nikdy nikomu neuškodil. Někteří historici ale tvrdí, že už jenom samotné členství při kandidatuře na prezidenta je problém. Že jste se tím podílel na těch represích proti občanům. Stále si stojíte za tím, že to nemůže být žádný problém, že nejde o morální poklesek neslučující se s kandidaturou na hlavu státu?

Já si stojím za tím, co říkám celou dobu, a nikdy jsem to neskrýval. Od počátku jsem měl snahu v tomhle ohledu být naprosto transparentní. Proto jsem mimo jiné všechny dokumenty, které o mně Archiv bezpečnostních složek shromáždil, zveřejnil a zároveň jsem k tomu vždy otevřeně odpovídal na otázky.

Řekl jsem, že to vnímám jako chybu z pohledu zkušeností a poznatků, které mám dnes, a že jsem to bohužel nevnímal jako chybu z pohledu zkušeností a rozhledu člověka, kterému bylo tehdy 22 let. Myslím, že jsem svou následnou více než třicetiletou prací pro tuto zemi každého, kdo se na to chce dívat s jistou dávkou soudnosti, musel přesvědčit o tom, na jakých hodnotách stojím a o jaké hodnoty mi jde.

Lze předpokládat, že to bude jeden z hlavních protiargumentů, pokud se rozhodnete kandidovat. Může se stát, že byste kvůli tomu změnil názor a boje o Hrad se nakonec nezúčastnil?

Vždy se mi příčilo škatulkování, paušalizace a do jednoho pytle všech lidí. Vždy jsem se spíš snažil, aby každý člověk byl posuzován individuálně na základě toho, co opravdu dělá a dělal. A pokud pro někoho je diskvalifikující už samotný fakt, že jsem pět let byl členem komunistické strany v bývalém režimu, tak má asi jasno a nemá smysl ho nějak přesvědčovat. Snad je někdo schopen dívat se na to tak, že moje předlistopadové členství v komunistické straně bylo víceméně výrazem toho, jak jsem tehdy tu situaci vnímal, a že jsem to považoval v té době vzhledem k výchově a prostředí, ve kterém jsem žil, za něco, co bylo normální, a neviděl jsem v tom nic amorálního.

Dnes se na to dívám jinak a je na každém, aby si to vyhodnotil. Já nemám důvod sám sebe nějak neustále obviňovat a sypat si popel na hlavu. Nejsem na to období nijak hrdý, zároveň necítím potřebu se omlouvat komukoli, koho bych poškodil, protože pokud jsem někoho poškodil, tak sám sebe vlastní blbostí tehdy. Jinak jsem se na nikom nepodepsal, že bych někoho perzekuoval nebo bych někomu škodil. Samozřejmě spojitost s režimem, který byl označen za zločinný, který prokazatelně napáchal spoustu zla, už vymazat nemůžu, ale snažil jsem se minimálně tu chybu odčinit tím, co jsem těch 30 let pro tuhle tu zemi dělal, a je na každém, aby si to posoudil sám podle svého.

Jak generál Pavel zpětně hodnotí kroky a reakci Česka na zjištění tuzemských zpravodajských služeb, že za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 mohli ruští agenti, a co nám na mezinárodním poli uškodilo? Bylo správné nedávné stažení aliančních a amerických vojsk z Afgánistánu? Je na místě se obávat v důsledku případné destabilizace regionu další migrační vlny? Poslechněte si celý podcast.