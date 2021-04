Filip a Okamura zjištěním o Vrběticích zatím nevěří

Podle něj je zajímavé i načasování. „Teď se rozhoduje o tom, že se do ČR přiveze vakcína Sputnik, mluví se o zakázce na dostavbu Dukovan, tak tady někdo vytváří protiruské prostředí. Měli jsme šanci na zlepšení vzájemných vztahů s Ruskem. Spolupráce zpravodajských služeb a policie je jistě potřebná, ale teď mi to připadá, jako že je to účelové,“ řekl Filip.