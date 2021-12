Fiala představí závěry schůzky se Zemanem společně s dalšími lídry koalice

Uvádí to pozvánka na tiskovou konferenci předsedů koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN, kterou v neděli obdržela ČTK.

O dalším postupu by lídři mohli rozhodnout právě v pondělí.

Fiala už uvedl, že bude postupovat tak, aby byla vláda ustavena co nejrychleji a aby byla jmenována tak, jak ji navrhl. Předseda Pirátů Ivan Bartoš stále věří, že prezident jmenuje vládu jako celek.

Ve hře je ale podle některých zdrojů z koalice i možnost, že Lipavský by zatím řídil ministerstvo z pozice prvního náměstka. Nová vláda by pak mohla být jmenována koncem příštího týdne.

Až po Novém roce by Zeman jmenoval ministrem zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL), který se nakazil koronavirem. Ministerstvo by do té doby řídil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, jenž se má stát ministrem práce a sociálních věcí.