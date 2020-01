Fiala a Okamura jediní bez žen ve vedení strany

Fiala, který stranu vede od roku 2014, v kandidátském projevu doslova hýřil velkým sebevědomím. „V říjnu potvrdíme pozici v Senátu , oslabíme ANO a chceme zvítězit v krajských volbách. Slibuji vám, že ODS vstoupí do příští vlády v seniorní pozici,“ řekl delegátům.

Ti jeho proslov odměnili 470 hlasy z 505 platných. „Příští kongres bude ODS pořádat jako sebevědomá vládní strana,“ slíbil na plénu těsně poté, co mu volitelé znovu dali mandát. Představil pět zásadních kroků, které by měly vést ke změně české politiky: chce se především více setkávat s občany v regionech.

ODS by dále měla podle tohoto plánu postavit kvalitní kandidáty a uspět v podzimních krajských a senátních volbách, pokusit se vyjednávat o spolupráci s dalšími demokratickými stranami a nakonec vyhrát sněmovní volby.

Trhlina v obrazu jednotné ODS se ukázala hned posléze: Udženija, která ve volbě prvního místopředsedy neměla protikandidáta, získala 217 hlasů z 434 platných, tedy přesně polovinu, a o jediný hlas funkci neobhájila. Podle stanov by se volba měla opakovat, Udženija už ale kandidovat nechtěla a plán B nikdo neměl. „Je vidět, že kandidáti chtějí změnu, tak dám prostor někomu jinému,“ řekla Udženija. V kuloárech se o jejím konci ve vedení strany spekulovalo už od rána.

Podle některých jí zlomil vaz kritizovaný návrh na odpuštění daní mladým lidem, jiní zase poukazovali na to, že byla příliš vstřícná ke spolupráci s ANO a Andrejem Babišem . „Aspoň jsme ukázali, že nejsme jako na sjezdu KSČ a jen tupě nezvedáme ruce,“ komentoval nečekané fiasko jeden z poslanců ODS.

Ten druhý přednesl svérázný silně kritický projev do vlastních řad, prošpikovaný vulgarismy, ve kterém vyčetl delegátům, že nejsou – na rozdíl od něj – vidět v médiích. „Proč všichni víte, kdo jsem já? A proč já nevím, kdo jste vy? Nevíme o své práci navzájem ani tady,“ vypeskoval delegáty. Prostořeký starosta šokoval, ale nepřesvědčil: získal pouhých 65 hlasů, o čtyři méně než neznámá Kubíková. Oba neuspěli posléze ani ve volbě řadových místopředsedů.

V projevu zaznělo několik konkrétních slibů, o které by se měla vláda pod vedením ODS zasadit: chtěl by například trvale veřejnosti přístupné korunovační klenoty, prosadit výstavbu základny amerického strategického letectva na ostravském letišti v Mošnově či zasadit se o mistrovství světa ve fotbale v ČR. Češi by podle něj měli vybrat svého národního ptáka.