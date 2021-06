Feri rezignoval na poslanecký mandát dopisem

Na kandidátku Spolu by se mohl nově dostat i starosta Prahy 7 a poslanec Jan Čižinský, který do Sněmovny přišel za lidovce, ale poté, co si založil hnutí Praha sobě, které je ve vedení pražského magistrátu, z KDU-ČSL odešel. „Je o tom debata, ale nic víc k tomu říkat nebudu,“ řekla Právu Pekarová. Podle informací Práva by mohl Čižinský získat 11. místo.