Experti na zahraniční politiku: Lipavský může překvapit, pokud mu dá Zeman šanci

Lipavský byl u Zemana na jednání v úterý. Co konkrétně mu prezident řekl, kandidát na ministra zahraničí novinářům sdělit odmítl. Podle informací médií se však od hlavy státu dověděl, že má svou kandidaturu vzdát.

Svoboda nepředpokládá, že by Zeman v dohledné době svůj postoj k Lipavskému změnil.

„Prezident republiky to řekl dost kategoricky. Pokud ho citovali správně, tak přes to prý nejede vlak,“ řekl Novinkám.

Lipavský u Zemana narazil. Vzdej to, měl mu navrhnout

„Já si se svou znalostí Ústavy a Ústavního soudu myslím, že zde vůbec nepřísluší kompetenční žaloba. Není tu spor o kompetenci. Může být spor jen o to, zda někdo něco dělá či nedělá,” doplnil Svoboda.

Kompetenční žalobou v neděli pohrozil předseda lidovců Marian Jurečka, který aspiruje na post ministra práce a sociálních věcí. Podle Svobody to není řešení.

„I kdybych se mýlil a soud uložil Zemanovi, aby něco učinil, ale on to stejně neudělal, tak co uděláte potom?“ ptá se Svoboda, který je zároveň poradcem stávajícího premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO).