Evropa ruší opatření jak na běžícím páse. Česko se vysiluje bojem o pandemický zákon

Sněmovní debata se vede kvůli normě, jejíž platnost v současné podobě má skončit se závěrem února. Pro část opozice, jmenovitě SPD, je projednávání, či dokonce schválení novely nepřijatelné a její poslanci se rozhodli obstrukcemi zamezit sněmovní většině návrh prosadit.

Pokud by opozice uspěla, všechna protikoronavirová opatření v Česku by po 28. únoru padla. K jejich opětovnému zavedení by mohl znovu posloužit nouzový stav.

Pandemický zákon umožňuje omezit obchody, služby a další provozy, volnočasové a hromadné akce a řeší také mechanismus odškodňování. Obecně poskytuje právní rámec k řešení pandemických situací mimo nouzový stav, který je určen pro nejtěžší období.

Navzdory rekordním přírůstkům nakažených se ale zatížení zdravotního systému zásadněji nezvyšuje a větší problémy často paradoxně působí rozsah karanténních opatření pro ty, kteří mohli přijít do styku s nakaženým. Mnoho lidí si proto zákonitě klade otázku, zda by místo prosazování údajně sporné normy neměla vláda přistoupit po vzoru další evropských zemí ke krokům, jež by zemi alespoň přiblížily k návratu do „normálního” života.

Válek: Více ve středu

O dílčím rozvolnění restrikcí, které by například neočkovaným lidem umožnilo opět legálně chodit do restaurací, hovořil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v sobotu. Další kroky se halí do konstatování, že situaci je třeba vyhodnocovat.

„Vím přesně, jak vše bude probíhat do konce února a co bude v březnu, první informace o dalších krocích se dozvíte ve středu po vládě,“ uvedl Válek v sobotu.

Kvůli pokračujícím obstrukcím ve Sněmovně vláda oznámila, že středeční jednání povede na půdě dolní komory, nikoli ve Strakově akademii. K čemu ministři došli, mají oznámit odpoledne na tiskové konferenci.

Evropa rozvolňuje

Mezitím Dánsko napodobilo Velkou Británii a přistoupilo ke zrušení prakticky všech opatření. Další země ustoupily od práce z domova či zrušily omezení pro bary a restaurace.

Mezi zeměmi, které už zrušily prakticky všechna omezení, jsou vedle Dánska či Velké Británie také Irsko či Norsko. K významnému rozvolňování dochází v Nizozemsku či ve Francii, kde se nicméně přitvrdí pravidla pro neočkované. V Izraeli se vedle řady omezení zrušily i zelené covidové pasy a povinná karanténa pro školáky, kteří přišli do kontaktu s nakaženým.

V Česku se v minulosti přijímaná opatření odvíjela od balíčků, indexu rizika či průměrné týdenní incidence, aktuálně ale není jasné, co je vlastně ukazatelem, k němuž lze směřovat očekávání.

Namísto předestření jasné vize dalších kroků se politická reprezentace vysiluje přetahovanou o údajně zbytnou normu, jejíž důležitost momentálně tkví pouze v tom, že vládní většina nemůže couvnout, aby se (úspěšné) vydírání obstrukcemi a paralýzou Sněmovny nestalo normou, skrze níž budou jedinci prosazovat svou doktrínu.