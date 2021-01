Epidemiolog: Chřipka tu zatím není, ale ještě může udeřit

Ve vyspělých zemích Evropy je proočkovanost zhruba trojnásobná. V Nizozemsku a v Británii je to určitě alespoň čtyřnásobek. Britské očkovací programy počítají nejen se starší populací, ale třeba i s dětmi. Nutno dodat, že mají k dispozici jinou vakcínu, která se podává vdechnutím do nosu, takže se nepodává injekčně.

Směrodatné studie k vlivu očkování na úmrtí lze dělat pouze v zemích, kde dojde k nějaké změně. Tato data máme z Nizozemska. Před již téměř 25 lety zahájili výrazné kampaně na očkování a v řádu několika let došlo ke změně proočkovanosti proti chřipce. A asi o 20 procent se jim snížila úmrtnost v kategoriích zápalu plic a dalších chřipkových komplikací. Tento efekt tedy zdokumentovaný je. My jsme měli velké epidemie v polovině 80. a 90. let, v sezoně 95/96 jsme měli dokonce šest tisíc zemřelých. To průměrnou úmrtnost zvyšovalo na 2500 obětí ročně. Jelikož další velká epidemie nepřišla, podle posledních studií počítáme s průměrnou úmrtností 1500 ročně.