Dušičky: Na hřbitov v menších skupinách a s rouškou

Hřbitovy v celé republice budou během Dušiček otevřené, aby lidé mohli přijít vzdát úctu svým blízkým. I zde však platí vládní opatření, aby se zabránilo šíření nemoci covid-19. Znamená to především dodržování dvoumetrových rozestupů a nošení roušek. Rodiny, které jsou zvyklé chodit o Dušičkách na hřbitov hromadně, by letos měly učinit výjimku a rozdělit se na menší skupiny.

Neměl by to být velký problém, protože například pražské hřbitovy jsou až do 2. listopadu (včetně) otevřené denně od 8. do 18. hodiny. Od 3. listopadu pak hřbitovy přecházejí na zimní režim a zavírají se již v 17 hodin, kdy začíná být již šero a návštěvníkům tak hrozí na hřbitovu větší riziko zranění.