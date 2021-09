Dušek: Testování očkovaných není na stole

„Zpráva, že Dušek hlásá, že se očkovaní budou muset plošně testovat, je nesmysl. To není na stole, nezvažuje to ani žádný stát. Naopak ty státy zvažují větší zvýhodňování očkovaných,” řekl Novinkám šéf ÚZIS Dušek.

Reagoval tak na interpretaci svých slov pronesených v diskusi se studenty Ostravské univerzity, podle které by i očkovaní lidé museli v případě zhoršení covidové situace podstupovat testy. Novinky se na něj obrátily se žádostí o podrobnosti týkající se toho, při jakých číslech by to mohlo být zavedeno či s jakou frekvencí.