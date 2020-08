Důchodci by si mohli přilepšit až o 1200 korun

Zákon nařizuje valorizaci důchodů vždy od ledna, a to o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd za určené období. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček a ministryně práce Jana Maláčová (rovněž ČSSD) chtějí přidat dalších tři až čtyři sta korun. Celkem by si důchodci mohli v průměru polepšit zhruba až o 1200 korun.

„Budeme bojovat za to, aby se důchody znovu zvýšily o důstojnou sumu. A můžeme diskutovat o tom, zdali to budou tři nebo čtyři stovky měsíčně nad rámec zákonné valorizace jako minulý rok, nebo jednorázový příplatek v řádu tisíců ročně jako za (premiéra Bohuslava) Sobotky,“ uvedli Hamáček a Maláčová v komentáři pro Právo.

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš Právu předminulý týden řekl, že by důchodcům přidal nad zákonnou valorizaci tak, že by to symbolicky zaokrouhlil na průměrných 900 Kč navíc.