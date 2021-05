Držte se plánu, jinak se vám to rozpadne, doporučuje MeSES vládě

„Doporučujeme v maximální možné míře dodržet obsah balíčků, a obnovit pouze to, co je v balíčcích obsaženo,” apelují odborníci na vládu s tím, že například ve 4. balíčku, který by bylo teoreticky možné realizovat od pondělí 17. května, by mělo být zachováno otevření zahrádek restaurací, venkovních kulturních akcí či částečné uvolnění ubytovacích kapacit.

S vlastní vizí rychlejšího otevírání kulturních akcí přišel minulý týden ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který by k uvedenému datu rád umožnil i vnitřní produkci.

S podobnými plány experti nesouhlasí. „Pokud by došlo k přeřazení některých segmentů do dřívějších balíčků, motivuje to tlak na další výjimky a celý systém může erodovat,” varovali s tím, že uvažovat lze toliko o ojedinělých pilotních projektech.

Hromadné akce v květnu a červnu by podle MeSES měly být podmíněny ochranou dýchacích cest, konat by se měly pouze pro sedící a účastníci by měli být evidováni kvůli možnému dotrasování.

Co naopak MeSES podporuje, je obnovení prezenční výuky ve školách bez nutnosti rotace. Ovšem jen v některých krajích. A to za předpokladu, že studenti za sebou mají dva týdny rotační výuky, číslo R v kraji je nižší než 1 a incidence je nižší než 100 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní.

Obecně experti doporučují spíše konzervativní přístup pro případ možného negativního vývoje. „Proto doporučujeme v každém balíčku začít na nižších hodnotách kapacity a obsazenosti (např. u hotelů, zahrádek, hromadných akcí apod.) a v případě pozitivního vývoje je postupně navyšovat,” uvádí stanovisko.