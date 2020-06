Faltýnek leží v nemocnici

„Není to nic dramatického, včera se mi udělalo blbě. Teď jdu na kolonoskopii a endoskopii, ” sdělil serveru Faltýnek.

I přes to ale věří, že by se mohl zúčastnit úterní mimořádné schůze v Poslanecké sněmovně. Tam by měli zákonodárci rozhodnout o navýšení schodku rozpočtu na 500 miliard korun.