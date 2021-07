Dotace na nové domovy po řádění tornáda možná budou vyšší

„Žádosti se budou zpracovávat tak, aby smlouvy o poskytnutí dotace mohly být uzavřeny co nejdříve,“ slíbila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Pod její resort spadá Státní fond podpory investic (SFPI), z jehož fondu Živel se dotace vyplatí.

„Zálohy 500 tisíc korun na demolici nebo projektovou přípravu lidé na účty dostanou ještě před uzavřením dotační smlouvy, a to nejpozději do sedmi dnů,“ dodala Dostálová.

Podle Babiše by se původně zamýšlená dvoumilionová částka mohla ještě navýšit. „Diskutujeme o tom s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem v návaznosti na situaci, kdy je dražší stavební materiál a je ho málo,“ řekl premiér Rádiu Impuls. Náklady na opravu poničených domů nejsou jediné, co místní trápí. Firmy dotčené tornádem stojí často před otázkou, kde vezmou na výplaty svých zaměstnanců. Právě pro ně je určen nový dotační program nazvaný příznačně Tornádo, který včera představilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podniky z něj mohou dostat až sto procent nákladů na výplaty. A to nejenom když nechají své lidi kvůli poničenému provozu doma s náhradou mzdy, ale i když pracovníci nebudou moci vykonávat svou obvyklou činnost a budou místo toho v práci odklízet trosky.

Program mohou využít i firmy z oblasti, kde neprošlo tornádo. „Týká se to situace, kdy jejich zaměstnanci nemohou do práce, protože musejí uklízet škody u sebe doma,“ řekla Kateřina Štěpánková, náměstkyně na ministerstvu práce.

V tom případě se totiž jedná o překážku na straně pracovníka, kdy mu sice nenáleží náhrada mzdy, ale firma mu ji může vyplatit nad rámec svých povinností. Žádosti začne Úřad práce přijímat v elektronické i papírové podobě v nejbližších dnech. Peníze by firmy mohly dostat dopředu ještě předtím, než budou mzdy vyplacené.