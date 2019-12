Nevím, nemůžu, nechci vědět. Ministryně Dostálová zarytě sedí na výsledku auditu

„Nemám co zveřejňovat, pokud jsem ten dokument nečetla. Nevím, jestli je tam napsáno, jestli je premiér ve střetu zájmů. A nezajímá mě to. Jako ministři a jako politická reprezentace dokument nemáme. Chápu pozici úředníků, kteří říkají, že režim tajný je pro ně svatý,“ řekla na tiskové konferenci ministryně Dostálová .

Audit o Babišovi je konečný, potvrdil mluvčí EK. Není, odmítáme to, reaguje premiér

„Není to jen o tom, že máme přijmout závěry, ale máme se vyjádřit, zda závěry přijímáme. Z našeho úhlu pohledu tak zpráva nemůže být finální,“ dodala Dostálová.

Co přesně by Česko čekalo v případě, že závěry auditu nepřijme, ministryně neuvedla, ale řekla, že Česko je připraveno se hájit do posledního dechu.