Domy v Matiční ulici jdou k zemi

Domy jsou neobývané od roku 2011, ale až do současnosti se v nich zdržovali bezdomovci či narkomani. Strážníci městské policie ze dvou domů patřících městu vykázali několik lidí, kteří se tam zdržovali nelegálně, ještě ve čtvrtek ráno. Po jejich odchodu firma uzavřela oplocení. Na místě je již bagr s bouracím kladivem a hydraulickými kleštěmi. Firma ale nejdříve začne s rozebíráním krovů, před vlastím bouráním vyzve městskou policii, aby domy znovu prošla. Místnosti jsou plné nepořádku a musí se také nejprve vyklidit. Domy by měly být srovnány se zemí do měsíce.

Demolice bytových domů v Matiční ulici Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Na místě bude po demolici zatím trávník. Se stavbou nových bytových domů radnice nepočítá. „Moc klidné bydlení by to tu stejně nebylo, podle mého názoru je to lokalita spíše vhodná pro nějaké podnikatelské aktivity, například servisy, prodejny aut, jako jsou v okolí,“ řekl náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

Poslední patří Českým přístavům

V ulici stály naproti domům starousedlíků původně domy čtyři. Jeden nechala radnice zbourat za peníze od státu již dříve. Poslední dům vlastní společnost České přístavy. „S vlastníkem jednáme, jednání jsou celkem vstřícná, plánují také demolici. Chceme, aby byl i poslední dům zbořený a pozemek se hezky upravil,“ řekl Tošovský.

Do činžovních domů byli nepřizpůsobiví lidé a neplatiči sestěhováni většinou z paneláků ve městě v roce 1994. Staro­usedlíci si pak začali stěžovat na hluk, nepořádek i krádeže a žádali oddělení domů zdí. Radnice na místě nechala postavit keramický plot vysoký 1,8 metru.

Pavlačové domy odděloval ale jen necelé dva měsíce. Do Ústí tehdy mířili novináři z celého světa. Náměstek Tošovský, který byl tehdy starostou městského obvodu, si za stavbou plotu stojí.