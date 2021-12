Domovů pro seniory s demencí přibývá, přesto se čeká i rok

„Demografické predikce ukazují, že v následujících 30 letech dojde k významnému nárůstu podílu obyvatel starších 60 let a obyvatel starších 65 let. S tímto vývojem bude nevyhnutelně spojena vyšší nemocnost typická pro populaci seniorů,“ píše se v dokumentu.

Na stárnutí populace poukazuje i Horecký, podle nějž již nyní je „čekací“ doba na přijetí do domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem tři až dvanáct měsíců. „Ve velkých městech, kde je vyšší koncentrace obyvatel, je to horší,“ uvedl.

Podle studie Asociace vycházející z demografických predikcí, na níž se Horecký podílel, by se musel počet míst v domovech pro seniory do roku 2050 zvýšit na 89 146 míst, aby se situace udržela na současné úrovni. Tedy na více než dvojnásobek.

„Přičemž největší nárůst kapacity v těchto zařízeních by bylo nutno realizovat do roku 2035,“ varuje studie. Počet míst v domovech se zvláštním režimem by pak musel vzrůst na 38 536. I zde by se měl největší nárůst uskutečnit do 15 let.