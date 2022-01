Do konce února vláda nerozvolní. Nejdříve v březnu

„Stres lidí je tak veliký, že musíme udělat vše pro to, abychom se vraceli do bezpečného normálu. Nesmí jít ale o normál, kdy může vzniknut další vlna,“ řekl ministr ve čtvrtek na tiskové konferenci ve Sněmovně.

Rozvolnění opatření tak Válek do konce února neočekává. „Pokud budu mít jistotu, že jsme schopni 1. března nastavit normál, tak bude rozvolnění 1. března. Pokud to bude od 1. dubna, tak to bude od 1. dubna. Jaro chci přivítat normálně,“ naznačil.