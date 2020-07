Do karantény po pražské párty míří až 200 lidí, tvrdí Jágrová

Ve středu totiž hygienici zaznamenali dalších šest pozitivních případů souvisejících s nákazou v klubu. „Zjistili jsme, že to jsou především mladí lidé, kteří těch kontaktů mají víc, takže počítáme, že to bude nějakých dalších 80, 100 lidí na vytrasování. Máme šest poboček, je to rozloženo mezi ně, ale v podstatě už máme ostatní činnost utlumenou a děláme jenom tohle,” sdělila ve středu Novinkám hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová.