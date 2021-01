Do Česka dorazila Moderna, která je na skladování méně náročná

Obě fungují na principu mRNA, což znamená, že látka pouze naučí tělo vyrobit si protein, který nový koronavirus používá ke vstupu do těla. Lidský organismus při infekci už virus lépe rozpozná a účinněji s ním bojuje.

„Zatímco vakcína od Pfizeru se musí skladovat v -70 stupních, látce od Moderny stačí ‚pouze‘ –15 až –25 stupňů,“ řekl Právu předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Vakcína od Moderny také déle vydrží po rozmrazení.

„V obyčejné lednici vydrží třicet dní, ne pět jako látka od Pfizeru, a v pokojové teplotě vydrží 12 hodin. Vakcína od Pfizeru jen šest, pak se musí spotřebovat,“ uvedl Chlíbek.

Podle něj to však neznamená, že by vakcína od Moderny byla vyrobená z odolnějších látek. „Každá společnost měla zřejmě jiné studie stability. Jde o to, v jakých teplotách si skladování vyzkoušeli a jak se k tomu postavili,“ míní vakcinolog. Látka od Moderny se liší také tím, že jedna lahvička obsahuje deset dávek, kdežto u Pfizeru je jich v lahvičce garantovaných pět. Později se nicméně povolilo nabírat i šest dávek, pokud je to možné.

Účinnost prokázaná u klinických zkoušek je u obou vakcín podobná, přibližně 95 procent. Zatímco vakcína od Pfizeru se může dávat už šestnáctiletým lidem, látka Moderny je schválená pouze pro osoby starší osmnácti let včetně. „Zde je opět rozdíl v klinických zkouškách. Kdyby Moderna zahrnula do testování i šestnáctileté, pravděpodobně by byla schválena i pro ně,“ řekl Chlíbek. Obě vakcíny jsou dvoudávkové, a zatímco u výrobku Pfizeru je interval mezi první a druhou injekcí 21 dní, u Moderny je to 28 dní.

Co se vedlejších účinků týče, dobrovolníci uváděli u výrobku Moderny většinou zarudnutí a bolest v místě vpichu, která přešla za pár dní. Zřídka se objevily vážnější vedlejší projevy jako únava, bolest hlavy a kloubů, závratě, zvracení a horečka.

První dávky seniorům

První várka vakcíny by měla z Brna dnes zamířit do Fakultní nemocnice Ostrava, zítra a pozítří se očkovací látky rozvezou do více než 150 domovů seniorů a sociálních zařízení v Moravskoslezském kraji. Potvrdila to mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.