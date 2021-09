Cestovatelská mapa se znovu mění. Zpřísňuje Slovinsko nebo Nizozemsko

⚠️ @ZdravkoOnline aktualizovalo seznam zemí podle míry rizika nákazy, který bude účinný od pondělí 6. září. Do červené 🔴 kategorie se přesune Kypr, Nizozemsko, Norsko, San Marino a Slovinsko. pic.twitter.com/QNkS1pGYEM

Při návratu z těchto zemí je třeba vyplnit příjezdový formulář a do pěti dnů od návratu podstoupit test.

Do tmavě červené kategorie zemí spadají všechny ostatní státy.

„Osoby vracející se z červené a tmavě červené kategorie musí ještě před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu,“ připomnělo ministerstvo.

„Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci,“ dodalo ministerstvo.