Diplomaté u Balaše hájili druhý jazyk

Žáci by se podle resortních expertů měli ve škole rozvíjet hlavně v tom, o co mají zájem a v čem mohou v životě uspět. Každý podle nich nemůže umět všechno. Zrušení povinnosti podporují z většiny ředitelé škol. Žáci by podle nich měli mít možnost zvolit si druhý cizí jazyk dobrovolně a školy by jeho výuku měly povinně nabízet. V současnosti podle nich znalosti druhého jazyka u dětí pokulhávají, pořádně se ho nenaučí.