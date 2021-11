Dejte mi vakcínu. Praktikům teď volají i lidé, kteří dosud očkování odmítali

Dříve neočkovaní volají do ordinací praktiků a hlásí se o vakcínu proti covidu. Vysoký je také zájem o posilující dávky. Potvrzují to sami praktičtí lékaři. Současně upozorňují, že infekce se patrně nevyhne nikomu a dosud neočkovaní by se měli chránit vakcínou.