Davy lidí, střelba, letadlo nemohlo přistát. Český velvyslanec popsal drama při evakuaci

„Další den bylo mimořádné jednání, kde se řeklo, že máme čas do 31. srpna a méně. Den na to, v sobotu ráno, ale přišel bezpečnostní důstojník z americké ambasády a řekl, že to bude jen do 20. srpna. O třicet minut později jsme dostali urgentní zprávu, že to bude ještě ten večer,“ popsal.