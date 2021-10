Další jména z Pandora Papers budou odhalena postupně

Pouhý výskyt v seznamu navíc neznamená, že se dotyčný dopustil něčeho problematického, doplnil web. „Ani to neznamená, že si založil offshore společnost nebo že si snad vytvořil komplikované offshorové schéma. Záleží to vždy na povaze dokumentů, ve kterých se jména dotyčných objevila, na celkovém kontextu konkrétního příběhu i na postavení daného člověka,” stojí v prohlášení.

Web Investigace.cz v neděli uvedl, že Babiš si v roce 2009 nechal pomocí francouzské a panamské právní kanceláře anonymně a diskrétně založit firmy s nastrčenými řediteli. Tuto strukturu údajně využil k tomu, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun). Poskytl tak sám sobě půjčku, kterou využil k nákupu 16 luxusních francouzských nemovitostí včetně zámečku Bigaud. Podle webu mohlo jít o praní špinavých peněz. Babiš by měl podle serveru vysvětlit, proč si objednal založení složitého finančního schématu k zakrytí původu peněz.

Premiér pochybnosti odmítá. „Ty peníze byly zdaněné v České republice, v roce 2009 jsem byl podnikatel a šlo to z velké renomované české banky,” řekl Babiš novinářům při návštěvě Slovinska. Zopakoval, že pokud by transakce byla podezřelá, určitě by to banka nahlásila Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ), který by záležitost řešil.