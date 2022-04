ČSSD i KSČM jsou v červených číslech

Soc. demokraté, kteří se loni poprvé neprobojovali do Sněmovny, skončili už poněkolikáté v řadě se ztrátou, konkrétně byly jejich náklady vyšší o 36,5 milionu korun než příjmy. Kvůli tomu se jejich dluh vůči Fio bance, u které mají kontokorentní účet, vyšplhal skoro na 200 milionů.

Jen za úrok dala strana loni devět milionů. Pomoci by jí mohl prodej budovy Lannova paláce v centru Prahy. Předseda ČSSD Michal Šmarda Právu řekl, že odhadovaná cena budovy je asi 194,5 milionu korun a mohla by pokrýt výraznou část dluhu.

Také komunisté se loni dostali do ztráty, a to 32,4 milionu. KSČM ale nemá dluhy a na bankovních účtech měla ke konci roku 150 milionů korun. Šéfka KSČM Kateřina Konečná Právu řekla, že to neznamená, že nebudou šetřit. „Celková suma se může zdát vysoká, ale vzhledem k našim rozpočtovým schodkům i v minulých letech jsou úsporná opatření namístě,“ dodala.