ČSSD hrozí ztráta senátního klubu

Pokud by ani jeden z oranžových kandidátů mandát příští rok nezískal, zůstanou v Senátu jen tři soc. dem. Na ustavení klubu je přitom senátorů potřeba pět. Loni soc. dem. v senátních volbách ve 27 obvodech získala jediný mandát, a to pro předsedu klubu Petra Víchu.

I když strana volá po nových tvářích, už nyní se do voleb hlásí i ty „okoukané“. V Kladně chce obhajovat mandát například senátor Jiří Dienstbier. „Vzhledem k tomu, že v pátek byl teprve schválen příslušný volební řád, tak formální kroky se ještě činit nemohly. Neformálně už jsme o tom jednali,“ řekl Dienstbier Právu.

Přiznává, že šance soc. dem. na úspěch ve volbách nejsou výrazné. „Asi nebudeme favority, těžko očekávat, že obhájíme všech deset křesel,“ dodal s tím, že stranu oslabuje její vládní angažmá. „Jestli máme získat znovu sílu, těžko se to podaří ve vládě, kde přebíráme odpovědnost za vládní kompromisy,“ dodal.

O šest křesel zabojují v příštím roce také lidovci, kteří nyní mají třetí nejsilnější klub s patnácti členy. Ve Žďáru nad Sázavou končí mandát Františku Bradáčovi, který už obhajovat nebude a na jehož místo má zálusk Šmarda. „Mám už důchodový věk a chystám se do důchodu,“ řekl Právu dvaašedesátiletý Bradáč, který se v politice pohybuje už od roku 1994.

Mandát za rok vyprší i Františku Carbolovi ve Frýdku-Místku, Václavu Hamplovi v Praze 1, Jitce Seitlové v Přerově, Aleně Šromové v Olomouci nebo Zdeňku Papouškovi v Brně. Ani on už se do Senátu znovu nechystá. „Dáme šanci zase jiným, šest let je tak akorát,“ řekl Právu Papoušek.