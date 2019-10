Člověk se musí o peníze na kulturu doprošovat, zlobí se Zaorálek na Schillerovou

Peníze na živou kulturu řešila v úterý večer koaliční rada. „To téma jsem tam zvedl. Nejvíc by se mi líbilo, kdyby na koaliční radě padlo, že ty peníze dostávám. Ale to se nestalo. Takže budu pokračovat v jednání s paní Schillerovou,“ řekl ve středu novinářům Zaorálek.

Konkrétní částku, kterou chce, nesdělil. Jedná se ale o stovky milionů korun. „Nejsem spokojen s tím stavem. Vleče se to, rozhodnutí stále nepadlo, peníze pořád nemám. Vadí mi to otálení, vadí mi to, že by se měl člověk doprošovat, přitom to je věc, na které jsme se všichni dohodli. Ale nevěřím, že by mě někdo vypekl,“ zdůraznil ministr.