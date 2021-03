Čínská firma nechce do Česka poslat testy pro školáky

Masanta vyhrála tendr na dodávku antigenních testů do škol, který vypsala Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Prvních 1,5 milionu testů předá správě ve čtvrtek, Masanta je totiž z Číny získala v předstihu. Kamiony začnou dovážet testy do skladů ráno.

Zbylé testy shání Masanta na evropském trhu. „V Evropě je těch testů velké množství,” podotkl Ladyr. Nevylučuje ale to, že čínského výrobce ještě přesvědčí, aby objednané testy do Česka přece jen poslal. Zbylých 3,5 milionu antigenních testů musí Masanta do státních hmotných rezerv dodat do 12. dubna.