Cíle v protidrogové politice se nesplnily a dotace provázely chyby, tvrdí NKÚ

Kontrolované úřady podle NKÚ v řadě případů porušovaly závazné postupy a pravidla. Například ministerstva školství a zdravotnictví nevytvořila formulář pro podání žádosti tak, aby obsahoval veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Podobné to podle NKÚ bylo i u vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace, která ne vždy splňovala zákonem stanovené náležitosti, což se týkalo všech kontrolovaných institucí.

Ministerstvo školství to, že by se na schvalování projektů podílela osoba, která byla zároveň žadatelem, odmítá. „Tento člověk byl pouze v roli zapisovatele, nepodílel se na hodnocení a v žádném případě nemohl ovlivnit výsledky rozdělování dotací,“ sdělil resort. Co se týká podpory projektů, které nezískaly od hodnotitelů potřebný počet bodů, ministerstvo uvedlo, že každý projekt následně ještě posuzuje dotační komise, a pokud podle této komise hodnocení neodpovídalo žádosti, může projekt doporučit k podpoře i přes nedostatečné bodové hodnocení. Ke všem nedostatkům zmiňovaným ve zprávě NKÚ již resort přijal nápravná opatření.