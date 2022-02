Chudoba, nezaměstnanost a dluhy trápí vyloučené lokality

Do osudu tamních komunit navíc tvrdě zasáhl koronavirus a opatření proti němu. Jedenáct procent obyvatel vyloučených lokalit podle šetření přišlo trvale o práci, 78 procent dětí mělo kvůli žádnému nebo špatnému připojení k internetu či chybějícímu vybavení potíže s distanční výukou.

Vyloučené lokality vznikly masivně na začátku 90. let při privatizaci bytového fondu a rozpadu socialistického průmyslu

Podle Martina Šimáčka z Institutu pro sociální inkluzi ale může být problém větší, než uvádí agentura. „Vyloučené lokality vznikly masivně na začátku 90. let při privatizaci bytového fondu a rozpadu socialistického průmyslu, při zániku řady dělnických profesí.

Mimo jiné podle něj hrozí lidem propad na existenční minimum při neodpracování veřejné služby, byly zavedeny zóny, kde se nevyplácí doplatek na bydlení, došlo k omezení jeho dostupnosti a výše. „Desítky tisíc domácností, které by měly, na pomoc v hmotné nouzi nedosáhnou. Počet příjemců se za posledních pět let snížil více než dvojnásobně,“ dodal Šimáček.

Vláda slovy ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) vyhlašuje řešení situace ve vyloučených lokalitách za jednu ze svých priorit. Mimo jiné hodlá Jurečka při řešení tohoto problému vsadit na roli sociálních podniků, které by tam přinesly práci a napomohly u zaměstnanců získat pracovní návyky. Za tím účelem chce i zákon o sociálním podnikání.

Důraz by se podle ministra měl klást i na vzdělávání dětí z vyloučených lokalit. Právě vzdělanost by jim mohla pomoci ke změně života a prostředí. Již přitom bylo zmíněno, že je tam v současnosti poměrně nízká.

„V mnoha případech jde o to, že rodiče jsou vzorem pro své děti a vzdělávací vzorec se tak často opakuje. Do vzdělávací cesty těchto dětí mnohdy zasahují aspekty typu ‚jít pracovat co nejdříve a donést domů peníze‘ nebo nutná pomoc starších při péči o mladší sourozence. Vidina pravidelného příjmu, byť i zajištěného na černém trhu práce, je prostě velké lákadlo,“ říká Rudinská.