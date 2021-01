Chceme od ministerstva lepší informace, zní z krajů

„Chceme mít jasně daný rámec toho, jak bude fungovat centrální rezervační systém, a budeme jej připomínkovat, aby byl bez problémů funkční. Je nutné mít informace o počtu dávek vakcín pro jednotlivé kraje i o tom, jak stát plánuje postupné proočkování co největšího počtu našich občanů,“ prohlásil šéf asociace Martin Kuba (ODS). Podle něj by také mělo existovat úzké propojení mezi rezervačním systémem a regiony.

„Kraje si musí umět sáhnout do centrálního registru na základě daných kritérií, a to přímo z konkrétního vakcinačního místa. Nevěřím tomu, že jeden centrální registr bude schopen přidělit konkrétní termín bez znalostí toho, jak to reálně v daném místě funguje,“ dodal Kuba.