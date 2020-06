Čeští dovolenkáři se v tuzemsku vrhli na slevy

Sázka na slevy zatím vychází Jihočeskému kraji, který vyčlenil na projekt podpory v cestovním ruchu celkem 39 miliónů korun. Portál www.leto.jiznicechy.cz, jenž byl spuštěný v pondělí, zaznamenal do středeční jedné hodiny žádosti o 1734 slevových voucherů pro 4995 hostů. Právo o tom informovala Klára Kaštylová z Jihočeské centrály cestovního ruchu v Českých Budějovicích .

Zájemci z řad rodin žádají o třicetiprocentní slevu na ubytování v jednotlivých penzionech, hotelech a ubytovnách na jihu Čech. Kdo se ubytuje, může získat další slevy na vybrané atrakce. „Pokud by dosud zažádané vouchery lidé skutečně využili, blížila by se jejich částka jen za tyto necelé tři dny k devíti miliónům korun. Voucher zatím uplatnilo 823 hostů a celkový příspěvek se tak blíží k 800 tisícům korun,“ řekla Kaštylová.

Největší zájem mají hosté na jihu Čech zatím o ubytování na Třeboňsku, Lipensku, České Kanadě nebo na Českokrumlovsku. „Hlásí se lidé opravdu z celé republiky, včetně Jihočechů,“ podotkla Kaštylová. Slevu mohou zájemci získat díky voucheru na webu jen u vybraných hotelů, penzionů i dalších ubytovacích zařízení, které se do projektu přihlásily.

Mezi nimi jsou například i třeboňské Bertiny lázně. „Zatím nemám přesný přehled, jestli zájemci nabídku využijí, ale rozhodně jsme se do tohoto projektu rádi připojili. Myslím, že po koronavirové krizi je důležité, aby se do jednotlivých oblastí vydalo co nejvíce turistů a podpořili tak české podnikatele,“ uvedl starosta Třeboně Jan Váňa.