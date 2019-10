Česko přidá na boj s pašeráky lidí

Zastavit lodě s nelegálními migranty plujícími z Libye přes Středozemní moře do Evropy – to je úkol mezinárodní mise zemí EU proti pašerákům lidí. Finančně se na ní podílí i Česko. V letošním prvním pololetí se poprvé podařilo hlídkujícím plavidlům vrátit do Libye víc migrantů, než kolik se jich vylodilo v Evropě.