Česko neumí zajistit vakcínu proti chřipce. Ani pro seniory

Vakcínu poté sháněl po lékárnách i na internetu, ale nepochodil. Podle Procházky je zarážející i fakt, že ač je senior nad 65 let, který má očkování ze zákona zdarma, tak by ji u soukromé firmy musel zaplatit.

„Je to na hlavu postavené. Máme sice nárok na očkování proti chřipce zdarma, ale nikde není k sehnání, a pokud ji seženu u komerční firmy, která nemá smlouvu s VZP, tak mi ji neproplatí, protože ji mám podle nich dostat zdarma,“ dodal senior.

Potíže připouští i mluvčí VZP Vlastimil Sršeň, protože pacientům do 65 let na vakcínu přispívají 200 korun. „Vakcínu v tomto případě nemůžeme proplatit, neboť nám to neumožňuje zákon, protože senior má na vakcínu nárok zdarma,“ řekl Právu Sršeň.