Česko nebude fungovat bez lidí, co chtějí mít děti, řekl nový šéf lidovců Jurečka po zvolení

„Soustředím se na nás jako na KDU-ČSL. Pokud jde o otázku spolupráce do voleb do Sněmovny, tak koalici nevylučuji,” nechal se slyšet v hotelu Ambassador Jurečka.

Pokud by se po volbách dostali lidovci do Poslanecké sněmovny, nešli by pod vedením Jurečky do případné vládní koalice s trestně stíhanou osobou, „která je ve střetu zájmů a nemá morální integritu“.