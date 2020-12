Česko má s přípravou očkování zpoždění. Doženeme to za dva tři měsíce, říká koordinátor

„Zpoždění rozhodně máme, ale v krátké době dvou až tří měsíců to doženeme. Očkování se mělo začít řešit v létě,“ řekl v České televizi Blahuta. První dávky vakcíny pro 5000 lidí od společnosti Pfizer dorazí do ČR už koncem prosince, zhruba stejné množství by mělo přijít v lednu.

„Dodávka bude, ne naší vinou, posunuta do dalších měsíců prvního kvartálu. V lednu jsme měli dostat 270 tisíc dávek a dnes víme, že budeme rádi, když toto množství dostaneme v únoru, březnu. Je to dáno kapacitou výrobce,“ řekl Blahuta.

Každý očkovaný potřebuje dvě dávky vakcíny. ČR má nasmlouvány látky i od dalších společností. Zájem má podle průzkumu 40 procent lidí.

„Sedm milionů pojištěnců jsme schopni za velkého úsilí naočkovat do léta, druhá věc je plnění dodávek. Poslední dodávky jsou naplánovány až na únor 2022, ale byli bychom rádi, kdybychom měli proočkovanou populaci na podzim příštího roku,“ řekl Blahuta. „Pro dosažení kolektivní imunity by bylo potřeba mít proočkováno 70 procent dospělé populace. Pět milionů naočkovaných by podle mě mělo k bazální kolektivní imunitě stačit,“ dodal.

Start ve velkých nemocnicích

Až dorazí první dávka vakcíny, mohlo by se začít očkovat bezprostředně, zatím ve větších nemocnicích. „Vzhledem k charakteru tohoto léčivého přípravku (podmínky skladování, skupinové balení) může být vakcína nejprve dodána do ministerstvem přímo řízených nemocnic,“ řekla Právu mluvčí resortu Barbora Peterová. Vakcína od společnosti Pfizer se musí skladovat v minus 70 stupních, u praktiků ji tedy nebude možné používat.

„V první části budeme vakcínu aplikovat ve větších nemocnicích, pracovištích Státního zdravotního ústavu a také v některých krajských nemocnicích,“ potvrdil Blahuta. „V přednostní skupině jsou senioři nad 65 let, chronicky nemocní, s diabetem či metabolickým syndromem. Zpočátku ale budeme muset selektovat i v této skupině,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš chce zřídit post vládního zmocněnce pro očkování, podle informací médií by tuto funkci mohl zastávat exministr zdravotnictví Roman Prymula. „Nemám s tím problém. Je to kompetentní profesionál, a jestli si ho pan premiér vybral, budu to respektovat,“ řekl Blahuta.

Krajské nemocnice zatím připravené nejsou. „Nevíme, za jakých podmínek bude vakcinace probíhat. Měli bychom zřídit tři vakcinační jednotky, které by měly být oddělené od testovacího místa. Pokud budou muset být ve stavebně oddělených prostorech, bude to pro nás velmi složité, protože volnými prostory nedisponujeme,“ řekl v ČT mluvčí karlovarské nemocnice Vladislav Podracký.

Špitály budou muset vyřešit i otázku kapacity čekáren. Lidé musí totiž po proočkování čekat v nemocnici zhruba třicet minut, neprojeví-li se vedlejší účinky.

Opozice kritizuje

Podle opozice vláda nemá jasný očkovací plán. „Nejlepším řešením je registrace cestou praktických lékařů a domovů seniorů,“ řekl lékař a poslanec TOP 09 Vlastimil Válek. „Současně musí být dostatek mobilních týmů, a to tak, aby v první fázi bylo možné zajistit očkování např. v domovech seniorů,“ dodal Válek.

Lidovecký poslanec Marek Výborný nevěří, že očkování zvládnou pouze nemocnice. „Měli bychom jít cestou Německa, kde je připravována strategie očkovacích center, bez kterých to určitě nepůjde zvládnout,“ řekl. Podle šéfa STAN Víta Rakušana chybí i informační kampaň. Společnost, která by měla pro vládu takovou kampaň zajistit, se teprve soutěží.

Vláda by mohla o pomoc požádat i armádu, což Právu potvrdil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). „Základní parametry musí určit ministerstvo zdravotnictví. Oni musí říct, jak to chtějí udělat a zda a jak chtějí využít vojáky. Pokud bude pomoc potřeba, určitě se domluvíme,“ řekl Metnar.