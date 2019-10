Česko by podpořilo odklad brexitu o dva měsíce

„Pokud ta žádost bude, měli bychom brexit odložit o dva měsíce. Nebudeme ti, co to budou blokovat,“ uvedl Petříček .

Odložení brexitu k 31. prosinci letošního roku by musely schválit všechny členské země EU . Za žádost o odklad lze podle ministra považovat dopis britského premiéra Borise Johnsona z minulého týdne, přestože ho Johnson nepodepsal.

Vláda je podle Hamáčka připravena i na variantu tvrdého brexitu. Česká diplomacie posílila konzuláty v Londýně i Manchesteru. Češi, kteří žijí ve Velké Británii, se mohou obracet na krizové linky. V Británii žije podle odhadů ministerstva vnitra až 100 tisíc Čechů. Ti tam mohou žádat o status usedlíka a měla by pro ně platit stejná práva a pravidla i po brexitu.

Co se podle Hamáčka změní, bude například chod pražského letiště. Když budou Britové přilétat do České republiky, nebudou moci jít východem pro občany Evropské unie.

Čechům, kteří po brexitu poletí do Británie, by měl stačit občanský průkaz. „Nicméně my doporučujeme, aby s sebou občané měli raději pas,“ uvedl Hamáček.