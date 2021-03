Česká studie hledá dobrovolníky k odhalení protilátek. Odběry si ale musí zaplatit sami

Až 15 000 dobrovolníků, kteří by byli ochotni zapojit se do studie protilátek chránících před nemocí covid-19, hledají do konce března čeští odborníci. Studie, na níž participuje výzkumné centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Asociace laboratoří QualityLab má pro zájemce drobný háček, testy si musí sami zaplatit.