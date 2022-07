Česká politika je na tom prachbídně. Prezidentovi či vládě důvěřuje sotva třetina lidí

Naopak vládě častěji důvěřovali lidé ve věku 15 až 29 let, absolventi vysokých škol, studenti či podnikatelé. „Relativně nižší důvěru nebo vyšší podíl nedůvěřujících vládě šetření ukázalo mezi respondenty od 55 let výše,” stojí v průzkumu.

Poslanecké sněmovně častěji pak důvěřují mladí lidé ve věku do 29 let, podobně také Senátu ve zvýšené míře důvěřují mladí ve věku do 19 let a lidé ve věku od 30 do 39 let.