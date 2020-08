Češi se Chorvatska nebojí. RegioJet hlásí plné vlaky i na září

Vlaky do Chorvatska začal RegioJet vypravovat na konci června, a to třikrát týdně. Kvůli velkému zájmu už na začátku července začaly vlaky z Prahy do Rijeky jezdit každý den. Od 1. září se vlaky na trasu Praha–Rijeka vydají opět třikrát týdně, a to do 26. záři, kdy sezónní spoj skončí.