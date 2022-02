Češi bojující za Ukrajinu? Zeman není proti

„Žadatelé se obrací na ministerstvo obrany, to žádost posoudí společně s ministerstvem zahraničí a ministerstvem vnitra, a teprve poté jde do vojenské kanceláře a panu prezidentovi. Bude tedy bezesporu záležet na doporučení vládních resortů, které by pan prezident vyslyšel,” napsal Ovčáček v SMS.

K zapojení do obrany Ukrajiny, která se brání ruské invazi, vyzval cizince ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Češi tak mohou legálně učinit pouze v případě udělení výjimky od prezidenta republiky. Bez ní by tomu, kdo by šel bojovat na území cizí země, hrozilo podle trestního zákoníku až pět let vězení.