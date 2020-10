Černý: Čeká nás několik těžkých týdnů, kolaps systému ale nehrozí

Dříve zveřejněné grafy ukazovaly, že dostupná kapacita by se na konci října mohla vyčerpat. Epidemiologové ale počítají s navýšením kapacit systému o 5000 lůžek s kyslíkem a 800 až 1000 lůžek kategorie ARO a JIP.

Bude ale podle Černého nejspíš třeba odkládat jinou péči, „kterou zastavit lze”. U urgentní medicíny ani onkologických pacientů by podle něj k odkladům docházet nemělo.

Dušek: Pokud opatření nezaberou, do konce října máme 250 tisíc nových případů

Černý odmítl, že by úmrtí pacientů s covid-19 bylo selháním systému. „U mnoha pacientů smrti nelze zabránit ani maximální možnou léčbou,” připomněl.

Při rizikovém scénáři by podle predikcí mohlo během října zemřít až 1755 osob, při zpomalení růstu nakažených by to mohlo být 966 lidí.